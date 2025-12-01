203ème anniversaire de Louis Pasteur Maison natale de Louis Pasteur Dole

203ème anniversaire de Louis Pasteur

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27 19:00:00

2025-12-27

L’entrée à la maison natale sera gratuite le 27 décembre 2025 et un programme spécial est proposé

15h à 17h Visites flash dans le musée par les bénévoles de la Société des Amis de Pasteur

17h00 Conférence théâtralisée Une leçon à la Salpêtrière est une pièce de Grand-Guignol proposée en 1908 par André de Lorde le Prince de la Peur et par Alfred Binet le Prince de la Psychologie

Professeur émérite à l’Université de Bourgogne-Europe, Daniel Raichvarg, accompagné de Sonia Leveau, revient sur cette pièce inspirée des travaux de Jean-Martin Charcot et du célèbre tableau éponyme le représentant une expérience live , tour à tour déroutante, fascinante et…inquiétante

18h00 hommage au savant devant la statue de Pasteur, passage de l’abreuvoir.

18h15 Causerie Pasteur et l’Alsace, par Alain Marchal, président d’honneur de la Société des Amis de Pasteur

18h30: La causerie sera suivie d’un cocktail .

Maison natale de Louis Pasteur 43 Rue Pasteur Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 20 61

