204 – Sidelphe Dance Compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

204 – Sidelphe Dance Compagnie TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 20:30 – 20:50

Gratuit : non Soirée Pleine Lune / Tarif unique : 11€ Tout public

204 : De l’angoisse à la libération s’appuie sur un univers musical envoûtant, mêlant influences des mythologies nordique et orientale, pour explorer un voyage intérieur profond et transformateur.À travers une série de tableaux intimistes, la pièce invite à plonger dans les méandres de l’émotion : l’agitation née du manque de confiance en soi, les tourments de l’impuissance, et les doutes de l’introspection s’entrelacent avant de céder la place à une libération éclatante. L’énergie féminine s’affirme alors avec force, renouant avec une puissance vitale transcendante.Chorégraphie par Sibylle Baeyens-Bruyere. Interprété par Sibylle Baeyens-Bruyere, Valeria Duque Franco et Mélanie Beillevaire.Durée : 20 min

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/