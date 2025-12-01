20CONTRE1 : Cynodrome 2 Release Party, le 12 décembre 2025 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
20CONTRE1 : Cynodrome 2 Release Party, le 12 décembre 2025 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 12 décembre 2025.
Attendez-vous à des gros kicks, du Frapcore et du Hardcore comme on aime !
▬▬ LINE UP ▬▬
Von Bikräv
aamourocean
Claude Murder B2B Karlfroye
Aexhy B2B 1luu
Bruhze B2B Akira Baboush
Lori Booster B2B Jepeto
Lolalita B2B Edgykick
Cet événement est ouvert à toutes et à tous. Cela signifie que tout propos ou comportement violent, misogyne, raciste, homophobe, transphobe… entraînera automatiquement une exclusion. En cas de problème du type harcèlement ou agression, vous pouvez vous adresser à notre équipe bar ou à nos agents de sécurité qui vous prendront immédiatement en charge. Prenez soin de vous et des autres
Pour célébrer la sortie de Cynodrome 2, Von Bikräv et ses soldats investissent la Machine du Moulin Rouge pour mettre le feu à Paris !
Le vendredi 12 décembre 2025
de 23h55 à 06h00
payant
De 16 à 20 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
