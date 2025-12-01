20CONTRE1 : Cynodrome 2 Release Party, le 12 décembre 2025 à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Attendez-vous à des gros kicks, du Frapcore et du Hardcore comme on aime !

▬▬ LINE UP ▬▬

Von Bikräv

aamourocean

Claude Murder B2B Karlfroye

Aexhy B2B 1luu

Bruhze B2B Akira Baboush

Lori Booster B2B Jepeto

Lolalita B2B Edgykick

Cet événement est ouvert à toutes et à tous. Cela signifie que tout propos ou comportement violent, misogyne, raciste, homophobe, transphobe… entraînera automatiquement une exclusion. En cas de problème du type harcèlement ou agression, vous pouvez vous adresser à notre équipe bar ou à nos agents de sécurité qui vous prendront immédiatement en charge. Prenez soin de vous et des autres

Pour célébrer la sortie de Cynodrome 2, Von Bikräv et ses soldats investissent la Machine du Moulin Rouge pour mettre le feu à Paris !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 16 à 20 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/20contre1-cynodrome-2-release-party/ https://fb.me/e/3RRdGx6cM