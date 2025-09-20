20E EDITION COURSE DES REMPARTS LANGRES Langres

Inscriptions dans le square en face de la cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2025-09-20

Tout public

Au programme:

17h00 920 m École Athlé + Poussins (course ouverte aux enfants nés entre 2015 et 2019)

17h45 3000 m Benjamins-Minimes-Cadets (course ouverte aux coureurs nés entre 2009 et 2014)

17h45 3000 m Course familiale et individuelle (non chronométrée et sans PPS)

18h45 10 000 m COURSE PRINCIPALE (course ouverte aux personnes à partir de 2010 et avant T-shirt offert aux 700 premiers inscrits)

Retrait des dossards à partir de 15h00

Inscriptions sur place à partir de 15h

Fin des inscriptions une 1/2 heure avant le départ des courses. .

