20e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art Coeurs à l’ouvrage TARBES Tarbes

20e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art Coeurs à l’ouvrage

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Installé dans la nouvelle Maison de l’histoire, siège des Archives départementales, l’atelier de restauration et de reliure ouvre exceptionnellement ses portes au public. Cet espace moderne et fonctionnel témoigne de l’engagement de l’établissement pour la préservation du patrimoine écrit et la transmission des métiers d’art.

Il s’agit à la fois d’un hommage à un savoir-faire mais également à ceux qui y consacrent leur carrière. À cette occasion, les Archives départementales souhaitent célébrer le parcours d’Olivier Ixart relieur-restaurateur en poste depuis 1985 qui prendra sa retraite le 1ᵉʳ mai prochain et introduire Géraldine Chapert, sa successeuse.

Au programme du week-end

– Ateliers d’initiation à la dorure (sur inscription) samedi et dimanche à 10h et 11h

– Visites guidées de l’atelier de reliure et de restauration (sur inscription) de 14h à 17h

– Rencontre avec Marie Donnot, relieuse d’art (Atelier Idéephémère), présente dans le hall de 10h à 17h

.

TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Located in the new Maison de l?histoire, the headquarters of the Archives départementales, the restoration and bookbinding workshop is opening its doors to the public. This modern, functional space bears witness to the establishment?s commitment to the preservation of written heritage and the transmission of craftsmanship.

It is a tribute not only to the skills involved, but also to those who devote their careers to them. On this occasion, the Archives départementales would like to celebrate the career of Olivier Ixart bookbinder-restorer since 1985, who will be retiring on May 1 and introduce Géraldine Chapert, his successor.

The weekend program includes

– Introductory gilding workshops (registration required) ? Saturday and Sunday at 10 and 11 a.m

– Guided tours of the bookbinding and restoration workshop (registration required) ? 2pm to 5pm

– Meeting with Marie Donnot, bookbinder (Atelier Idéephémère), in the hall from 10 a.m. to 5 p.m

L’événement 20e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art Coeurs à l’ouvrage Tarbes a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Tarbes|CDT65