20e édition Polar’Encontre Rue Pasteur Bon-Encontre

20e édition Polar’Encontre

Rue Pasteur Centre culturel Jacques Prévert Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Salon du Polar à Bon Encontre, romans et bandes dessinées.

Rencontres, séances de dédicaces, spectacles, projections…

Rue Pasteur Centre culturel Jacques Prévert Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 contact@polarencontre.fr

English : 20e édition Polar’Encontre

Salon du Polar in Bon Encontre, novels and comics.

Meetings, signing sessions, shows, projections…

