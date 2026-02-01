20e édition Polar’Encontre Rue Pasteur Bon-Encontre

20e édition Polar'Encontre

20e édition Polar’Encontre Rue Pasteur Bon-Encontre samedi 28 février 2026.

20e édition Polar’Encontre

Rue Pasteur Centre culturel Jacques Prévert Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Salon du Polar à Bon Encontre, romans et bandes dessinées.
Rencontres, séances de dédicaces, spectacles, projections…
Salon du Polar à Bon Encontre, romans et bandes dessinées.
Rencontres, séances de dédicaces, spectacles, projections…   .

Rue Pasteur Centre culturel Jacques Prévert Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77  contact@polarencontre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 20e édition Polar’Encontre

Salon du Polar in Bon Encontre, novels and comics.
Meetings, signing sessions, shows, projections…

L’événement 20e édition Polar’Encontre Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Destination Agen