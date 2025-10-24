20e édition > Salon des étalons 2026 Saint-Lô

20e édition > Salon des étalons 2026

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Début : Vendredi 2026-02-20

fin : 2026-02-22

2026-02-20

Rendez-vous du 20 au 22 février 2026 pour le salon des étalons au Pôle Hippique de Saint-Lô !

Depuis 20 ans, le salon des étalons de sport réunit les meilleurs reproducteurs, des éleveurs passionnés et les acteurs majeurs du cheval de sport !

3 jours de présentations et de rencontres au cœur de l’élevage français ! .

+33 2 33 72 47 25

20e édition > Salon des étalons 2026

