20e édition > Salon des étalons 2026 Saint-Lô

20e édition > Salon des étalons 2026
Rendez-vous du 20 au 22 février 2026 pour le salon des étalons au Pôle Hippique de Saint-Lô !
Depuis 20 ans, le salon des étalons de sport réunit les meilleurs reproducteurs, des éleveurs passionnés et les acteurs majeurs du cheval de sport !
3 jours de présentations et de rencontres au cœur de l’élevage français ! .
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25
