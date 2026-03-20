20E FESTIVAL AUTOUR DU QUATUOR HOMMAGE À PABLO CASALS (1876-1973) Saint-Julien

20E FESTIVAL AUTOUR DU QUATUOR HOMMAGE À PABLO CASALS (1876-1973)

Prieuré de Saint-Julien. Saint-Julien Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-08

5 concerts de musique de chambre pour fêter la 20ème édition du festival et le 150ème anniversaire du grand violoncelliste et humaniste, avec notamment celui qui, pendant 40 ans, était le directeur artistique du mythique Festival Pablo Casals de Prades, le clarinettiste international Michel Lethiec qui donnera également une conférence sur la vie du musicien catalan.

Le Prieuré de Saint‑Julien accueille la 20e édition du Festival *Autour du Quatuor*, un rendez‑vous majeur de la musique de chambre dans le Minervois.

Cette année, le festival rend hommage à Pablo Casals, figure emblématique du violoncelle et humaniste engagé, né en 1876.

Cinq concerts sont programmés, chacun explorant une facette de l’héritage musical de Casals et de la musique de chambre. Parmi les invités d’honneur figure Michel Lethiec, clarinettiste international et directeur artistique du mythique Festival Pablo Casals de Prades pendant quarante ans. Il proposera également une conférence dédiée à la vie et à l’œuvre du musicien catalan.

Le festival met particulièrement en lumière le violoncelle, avec la présence de Bruno Philippe, l’un des violoncellistes français les plus remarqués de sa génération, ainsi qu’un quatuor de violoncelles pour une soirée exceptionnelle.

Le cadre patrimonial du Prieuré, inscrit aux Monuments Historiques, offre une acoustique remarquable et une atmosphère intime, idéale pour apprécier la finesse des œuvres interprétées.

À l’issue de chaque concert, une dégustation de vins du terroir est proposée, permettant de prolonger la soirée dans un moment convivial. Un grand parking facilite l’accueil du public. La participation est demandée, avec précisions fournies lors de l’inscription. Réservation obligatoire par mail. .

Prieuré de Saint-Julien. Saint-Julien 34390 Hérault Occitanie jean-claude.branville@orange.fr

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English :

5 chamber music concerts to celebrate the 20th edition of the festival and the 150th birthday of the great cellist and humanist, featuring the man who for 40 years was artistic director of the legendary Pablo Casals Festival in Prades, international clarinettist Michel Lethiec, who will also give a lecture on the life of the Catalan musician.

L’événement 20E FESTIVAL AUTOUR DU QUATUOR HOMMAGE À PABLO CASALS (1876-1973) Saint-Julien a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC