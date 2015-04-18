20e Festival BD à Semur Caveau des maréchaux Semur-en-Auxois

20e Festival BD à Semur

Caveau des maréchaux 25, rue de la liberté Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

EXPOSITIONS DU 18 AU 26 AVRIL

– Les métiers de la BD de la page blanche à la dédicace par l’association Un lien pour tous

De la page blanche à la dédicace, tout le parcours d’une bande dessinée -> à la découverte des métiers qu’elle génère.

samedi 18 avril, dimanche 19 avril et samedi 25 avril

– Tous à vos crayons

Expositions des planches réalisées dans le cadre du concours ouvert aux collégiens de Côte d’or. Les planches sélectionnées seront soumises au jury des auteurs présents les 2 week-ends. Le résultat sera donné dans l’après-midi du dimanche 26/04/26

– De Lascaux à l’arob@se par le Club Philatélique de l’Auxois

Le titre, de Lascaux à l’arobase souhaite couvrir l’expression manuelle, du dessin rupestre à l’intelligence artificielle, en passant par les écritures, en s’attardant sur le fabuleux progrès de la lecture pour tous de l’imprimerie. Pour illustrer, 130 timbres ou objets postaux, auxquels s’ajouteront quelques images pour renforcer le propos. Un jeu sera proposé par le représentant du club philatélique.

– Une BD pas comme les autres ! proposée par le Centre Social

Des habitants de Vic-de-Chassenay, participant à l’escale animée du Petit Gîte Bus, ont transformé leurs souvenirs en planches de bande dessinée grâce au numérique. Une création collective, menée par les conseillères numériques de l’Auxois, mêlant partage, apprentissage et originalité. Présentée pour la première fois au festival !

RENCONTRES ET DÉDICACES DES AUTEURS

Venez rencontrer les autrices et auteurs de BD et Manga présents en dédicaces lors des 2 w.ends du festival.

Attention: les 25/04 et 26/04 Philippe CARDONA et Florence TORTA ne seront présents que jusqu’au 26/04 à 12h00.

samedi 18/ dimanche 19 avril — Samedi 25 dimanche 26 avril

CONFERENCE

La française doit voter !

Conférence de Marine Tumélaire autour de sa BD

samedi 18 avril à 15h

TOMBOLA

Nombreux lots de l’univers de la BD à gagner! Ticket à 1€

FABRICATION DE BADGES

Pour 1€ fabriquez votre badge

Samedi 18 avril — dimanche 19 avril samedi 25 avril .

Caveau des maréchaux 25, rue de la liberté Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 70 40 60 unlienpourtous@gmail.com

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English :

L’événement 20e Festival BD à Semur Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2026-03-12 par OT des Terres d’Auxois