20e Morvan TT Les Combes Grondées Saint-Symphorien-de-Marmagne
20e Morvan TT Les Combes Grondées Saint-Symphorien-de-Marmagne samedi 4 avril 2026.
20e Morvan TT
Les Combes Grondées Espace Tout Terrain Les Combes Grondées Saint-Symphorien-de-Marmagne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2027-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2027-03-27
Pour Pâques, le 4 et 5 avril 2026, le 2CV Club Tous Terrains organise son 20ème MORVAN TT à l’Espace Tout Terrain Les Combes Grondées, à Saint-Symphorien-de-Marmagne.
Rassemblement de Citroën 2CV 4×4 et dérivés, qui évoluent sur un terrain de 47 ha, encadré par l’équipe de bénévoles du club.
Des espaces sécurisés permettent aux spectateurs d’apprécier les performances et la maîtrise des pilotes (trial montée impossible).
Entrée et parking gratuit Buvette Restauration rapide.
Venez nombreux et bien chaussés. .
Les Combes Grondées Espace Tout Terrain Les Combes Grondées Saint-Symphorien-de-Marmagne 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 69 38 16 morvantt71@gmail.com
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English : 20e Morvan TT
L’événement 20e Morvan TT Saint-Symphorien-de-Marmagne a été mis à jour le 2026-03-27 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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