20e Rallye National de la Noix de Grenoble & 7e Rallye VHC Chatte

20e Rallye National de la Noix de Grenoble & 7e Rallye VHC Chatte vendredi 24 octobre 2025.

20e Rallye National de la Noix de Grenoble & 7e Rallye VHC

Champ de Mars Chatte Isère

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-25

2025-10-24 2025-10-25

9 spéciales, 108km de chrono, 87 km de laison

Point spectacle et feu d’artifice

Champ de Mars Chatte 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 33 16 69 asa.stmarcellinoise@gmail.com

English :

9 special stages, 108km of time trials, 87km of liaison

Show point and fireworks

German :

9 Wertungsprüfungen, 108 km Zeitfahren, 87 km Laison

Showpoint und Feuerwerk

Italiano :

9 prove speciali, 108 km di cronometro, 87 km di collegamento

Punto spettacolo e fuochi d’artificio

Espanol :

9 etapas especiales, 108km de contrarreloj, 87km de enlace

Punto de espectáculo y fuegos artificiales

