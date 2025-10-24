20e Rallye National de la Noix de Grenoble & 7e Rallye VHC Chatte
20e Rallye National de la Noix de Grenoble & 7e Rallye VHC
Champ de Mars Chatte Isère
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-25
2025-10-24 2025-10-25
9 spéciales, 108km de chrono, 87 km de laison
Point spectacle et feu d’artifice
Champ de Mars Chatte 38160 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 57 33 16 69 asa.stmarcellinoise@gmail.com
English :
9 special stages, 108km of time trials, 87km of liaison
Show point and fireworks
German :
9 Wertungsprüfungen, 108 km Zeitfahren, 87 km Laison
Showpoint und Feuerwerk
Italiano :
9 prove speciali, 108 km di cronometro, 87 km di collegamento
Punto spettacolo e fuochi d’artificio
Espanol :
9 etapas especiales, 108km de contrarreloj, 87km de enlace
Punto de espectáculo y fuegos artificiales
