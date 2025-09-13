20e Salon zen, bien-être, voyance Promenade du Bras d’Or Aubagne

20e Salon zen, bien-être, voyance Promenade du Bras d’Or Aubagne samedi 13 septembre 2025.

20e Salon zen, bien-être, voyance

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 19h. Promenade du Bras d’Or Espace du Bras d’Or Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Le salon zen et bien-être vous accueille pour sa 20e édition.

Durant la prochaine édition de ce salon aubagnais organisé par l’association Le Secret des Runes de nombreux stands vous accueilleront thérapeutes, médiums, artisans…

Traiteur, buvette. .

Promenade du Bras d’Or Espace du Bras d’Or Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 15 65 02

English :

The Zen and well-being show welcomes you for its 20th edition.

German :

Die Zen- und Wellness-Messe empfängt Sie zu ihrer 20.

Italiano :

Lo Zen and Wellbeing Show vi dà il benvenuto per la sua 20a edizione.

Espanol :

El Salón del Zen y el Bienestar le da la bienvenida a su 20ª edición.

L’événement 20e Salon zen, bien-être, voyance Aubagne a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile