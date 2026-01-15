20ème anniversaire de l’espace Keraudy Rue du stade Plougonvelin

20ème anniversaire de l’espace Keraudy

Rue du stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-08

1er concert de l’ensemble de cuivres dirigé par Pierre Lucasse et accompagné par Thomas Pellerin qui mettra en valeur cette belle et grande famille instrumentale rassemblant trompette, trombone et tuba. .

+33 2 98 32 97 85

English : 20ème anniversaire de l’espace Keraudy

