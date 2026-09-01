Informations pratiques

Preuschdorf

20ème anniversaire du Country Club de Climbach

5 rue de Lampertsloch Preuschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez célébrer le 20ème anniversaire du Country Club de Climbach. Munissez de vos santiags et vos meilleurs pas de danse. Ambiance chaleureuse et conviviale garantie.

Venez célébrer le 20ème anniversaire du Country Club de Climbach. Munissez de vos santiags et vos meilleurs pas de danse. Ambiance chaleureuse et conviviale à l’américaine garantie. .

5 rue de Lampertsloch Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 6 60 95 48 22 countryclubclimbach@gmail.com

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English :

Come celebrate the 20th anniversary of the Climbach Country Club. Bring your cowboy boots and your best dance moves. A warm and friendly atmosphere is guaranteed.

L’événement 20ème anniversaire du Country Club de Climbach Preuschdorf a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte