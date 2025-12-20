20ème brocante vide-greniers

Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 08:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

20ème brocante vide-greniers

L’AEPS de Saint-Maurice-sur-Fessard organise son 20ème vide-greniers et brocante, en intérieur et extérieur. Le neuf et l’alimentaire sont non admis. Restauration et buvette sur place. .

Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 03 50 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20th flea market and garage sale

L’événement 20ème brocante vide-greniers Saint-Maurice-sur-Fessard a été mis à jour le 2025-12-18 par OT MONTARGIS