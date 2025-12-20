20ème brocante vide-greniers Saint-Maurice-sur-Fessard
20ème brocante vide-greniers Saint-Maurice-sur-Fessard dimanche 18 janvier 2026.
Saint-Maurice-sur-Fessard Loiret
Début : 2026-01-18 08:00:00
fin : 2026-01-18 17:00:00
2026-01-18
L’AEPS de Saint-Maurice-sur-Fessard organise son 20ème vide-greniers et brocante, en intérieur et extérieur. Le neuf et l’alimentaire sont non admis. Restauration et buvette sur place. .
Saint-Maurice-sur-Fessard 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 31 03 50 10
English :
20th flea market and garage sale
