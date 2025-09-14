20ème édition Course nature La Ballastière rue du Docteur Viville Hagondange
20ème édition Course nature La Ballastière rue du Docteur Viville Hagondange dimanche 14 septembre 2025.
20ème édition Course nature La Ballastière
rue du Docteur Viville École primaire de la Ballastière Hagondange Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 09:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
20ème édition, 4 parcours 24, 17, 11 et 7,5 km + Marche Nordique 8 kmAdultes
.
rue du Docteur Viville École primaire de la Ballastière Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 6 30 93 10 66
English :
20th edition, 4 routes 24, 17, 11 and 7.5 km + Nordic Walking 8 km
German :
20. Ausgabe, 4 Strecken 24, 17, 11 und 7,5 km + Nordic Walking 8 km
Italiano :
20a edizione, 4 percorsi: 24, 17, 11 e 7,5 km + 8 km di camminata nordica
Espanol :
20ª edición, 4 recorridos: 24, 17, 11 y 7,5 km + 8 km de marcha nórdica
L’événement 20ème édition Course nature La Ballastière Hagondange a été mis à jour le 2025-08-27 par DESTINATION AMNEVILLE