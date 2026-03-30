20ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art® Le Puy-en-Velay
20ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art® Le Puy-en-Velay vendredi 10 avril 2026.
20ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art®
Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont le rendez-vous incontournable du secteur des métiers d’art avec le public. La 20ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art a lieu du 07 au 12 avril, avec la thématique Cœurs à l’ouvrage .
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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Journées Européennes des Métiers d?Art is a not-to-be-missed public event for the crafts sector. The 20th edition of the Journées Européennes des Métiers d’Art takes place from April 07 to 12, with the theme C?urs à l’ouvrage .
L’événement 20ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art® Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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