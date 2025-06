20ÈME ÉDITION DU FESTIVAL TOTAL FESTUM – Narbonne 22 juin 2025 07:00

Aude

20ÈME ÉDITION DU FESTIVAL TOTAL FESTUM Narbonne Aude

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-28

2025-06-22

20ème édition du festival Total Festum la culture occitane toujours aussi vivante !

La commune célèbre la 20ème édition du festival Total Festum, un événement incontournable dédié à la richesse et à la vitalité de la culture occitane.

Au programme concerts, projections de films, expositions, déambulations, jeux en bois, vernissages, tables rondes et visites guidées.

Un rendez-vous culturel et festif ouvert à tous, pour découvrir ou redécouvrir les traditions occitanes sous toutes leurs formes.

Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

20th Total Festum festival: Occitan culture as vibrant as ever!

The commune is celebrating the 20th edition of the Total Festum festival, a not-to-be-missed event dedicated to the richness and vitality of Occitan culture.

On the program: concerts, film screenings, exhibitions, strolls, wooden games, vernissages, round-table discussions and guided tours.

A cultural and festive event open to all, to discover or rediscover Occitan traditions in all their forms.

German :

20. Ausgabe des Festivals Total Festum: Die okzitanische Kultur ist immer noch sehr lebendig!

Die Gemeinde feiert die 20. Ausgabe des Festivals Total Festum, einer unumgänglichen Veranstaltung, die dem Reichtum und der Vitalität der okzitanischen Kultur gewidmet ist.

Auf dem Programm stehen Konzerte, Filmvorführungen, Ausstellungen, Umzüge, Holzspiele, Vernissagen, runde Tische und Führungen.

Ein kultureller und festlicher Treffpunkt für alle, um die okzitanischen Traditionen in all ihren Formen zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

ventesima edizione del festival Total Festum: la cultura occitana più viva che mai!

Il comune celebra la 20ª edizione del festival Total Festum, un evento imperdibile dedicato alla ricchezza e alla vitalità della cultura occitana.

In programma: concerti, proiezioni di film, mostre, passeggiate, giochi in legno, inaugurazioni, tavole rotonde e visite guidate.

Un evento culturale e festoso aperto a tutti, per scoprire o riscoprire le tradizioni occitane in tutte le loro forme.

Espanol :

20ª edición del festival Total Festum: ¡la cultura occitana más viva que nunca!

El municipio celebra la 20ª edición del festival Total Festum, una cita ineludible dedicada a la riqueza y la vitalidad de la cultura occitana.

En el programa: conciertos, proyecciones de películas, exposiciones, paseos, juegos de madera, inauguraciones, mesas redondas y visitas guiadas.

Un acontecimiento cultural y festivo abierto a todos, para descubrir o redescubrir las tradiciones occitanas en todas sus formas.

