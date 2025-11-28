20ème édition du Marché de Noël de la Halle des Blancs Manteaux ! Halle des Blancs Manteaux Paris
20ème édition du Marché de Noël de la Halle des Blancs Manteaux ! Halle des Blancs Manteaux Paris vendredi 28 novembre 2025.
Venez
découvrir les créations de 50 exposants au 20ème Marché de Noël
organisé par le Lions international Paris Ile de la Cité avec l’appui de la
Mairie de Paris Centre à la Halle des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du
Temple, Paris 4ème.
Un
événement joyeux et convivial à ne pas manquer pour préparer les fêtes en
faisant le plein de cadeaux !
50 exposants, une ambiance joyeuse, un événement festif à ne pas manquer !
Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :
dimanche
de 11h00 à 19h00
samedi
de 11h00 à 19h30
vendredi
de 12h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-28T13:00:00+01:00
fin : 2025-11-30T20:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-28T12:00:00+02:00_2025-11-28T19:30:00+02:00;2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T19:30:00+02:00;2025-11-30T11:00:00+02:00_2025-11-30T19:00:00+02:00
Halle des Blancs Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris
https://lions-iledelacite.org/ +33689918282 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173