20ème édition du Marché de Noël de la Halle des Blancs Manteaux ! Halle des Blancs Manteaux Paris

Venez

découvrir les créations de 50 exposants au 20ème Marché de Noël

organisé par le Lions international Paris Ile de la Cité avec l’appui de la

Mairie de Paris Centre à la Halle des Blancs Manteaux, 48 rue Vieille du

Temple, Paris 4ème.

Un

événement joyeux et convivial à ne pas manquer pour préparer les fêtes en

faisant le plein de cadeaux !

Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

samedi

de 11h00 à 19h30

vendredi

de 12h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Halle des Blancs Manteaux 48 rue Vieille du Temple 75004 Paris

https://lions-iledelacite.org/ +33689918282 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173 https://www.facebook.com/profile.php?id=100066273202173