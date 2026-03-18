20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren
20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren mercredi 1 avril 2026.
20ème édition du Primtemps de l’Arribèra
Salle communale Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez fêter les 20 ans du Primtemps de l’Arribèra ! Pour le premier jour des festivités, les Chancaires vous proposent
18h rencontre viver e har au país . Pour tout public, grande discussion autour de l’attractivité de nos territoires ruraux, de son offre culturelle, de sa langue…
19h30 contòt de l’Arribèra , théâtre, chant danse. Restitution publique du travail fait par Thierry Moinet et les centres de loisirs du BDG.
En aban ! .
Salle communale Saint-Pé-de-Léren 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chancaires@gmail.com
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English : 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra
L’événement 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves