20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren
20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren vendredi 3 avril 2026.
20ème édition du Primtemps de l’Arribèra
Salle communale Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Grande soirée de bal en compagnie de plusieurs groupes
le groupe féminin Habia 4 musiciennes qui tissent une musique où tradition rime avec contemporain. Du pur délice !
le groupe Maqx avec ses 2 musiciens qui font faire danser toutes les générations, sans barrières, car le groove est unanime. Le répertoire traditionnel des Pays d’oc est largement revisiter pour le bonheur de tous.
Et le groupe Flòc trio qui s’ancre dans la musique gasconne ! Tradition, tradition…
Au programme, de la bonne musique pour tous les goûts, de la danse et une super ambiance comme on les aime tant ! .
Salle communale Saint-Pé-de-Léren 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chancaires@gmail.com
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English : 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra
L’événement 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves