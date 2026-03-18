20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren
20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren samedi 4 avril 2026.
20ème édition du Primtemps de l’Arribèra
Salle communale Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Un samedi comme on les aime tant dans la culture occitane des animations toute la journée autour des sauts, chants et danses. Pour petits et grands. A noter
16h30 concert polyphonique avec les 5 voix de femmes du groupe occitan Arrenilhets et les voix d’hommes du groupe E Be Haut !
21h spectacle et bals avec Les Chancaires , Laurenç Cavalié et Dus Casau .
A ne rater sous aucun prétexte il y aura de la bonne ambiance, du bon vin, de la bonne musique et de bons festayres !!! .
Salle communale Saint-Pé-de-Léren 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chancaires@gmail.com
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English : 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra
L’événement 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves