20ème édition du Primtemps de l’Arribèra

Salle communale Saint-Pé-de-Léren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Un samedi comme on les aime tant dans la culture occitane des animations toute la journée autour des sauts, chants et danses. Pour petits et grands. A noter

16h30 concert polyphonique avec les 5 voix de femmes du groupe occitan Arrenilhets et les voix d’hommes du groupe E Be Haut !

21h spectacle et bals avec Les Chancaires , Laurenç Cavalié et Dus Casau .

A ne rater sous aucun prétexte il y aura de la bonne ambiance, du bon vin, de la bonne musique et de bons festayres !!! .

Salle communale Saint-Pé-de-Léren 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chancaires@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra

L’événement 20ème édition du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Béarn des Gaves