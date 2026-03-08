20ème Festival Les Milliaires Neuvy-Saint-Sépulchre

20ème Festival Les Milliaires

29 Rue Emile Forichon Neuvy-Saint-Sépulchre Indre

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-07 2026-08-01

L’association l’Eté du Tertre propose pour la 20ème année, un festival original sur la voie romaine qui traverse le Pays de George Sand. Le cœur du festival est le théâtre antique mais il intègre aussi des concerts, des films, un stage de chant, des conférences, des tables rondes et circuits.

En 2026, le thème est Alliances, alliés, alliages de l’importance du choix de ses alliés en période d’incertitude et le festival se déroulera sur 3 temps du 7 au 11 avril à Châteauroux avec Médée de Pasolini à l’Apollo, le 7 avril, et une conférence et un opéra mozartien le 11 avril aux Rédemptoristes. Du 3 au 13 août stage de chant à Neuvy-Saint-Sépulchre, Médée d’Euripide et Noces de Catulle les 1er et 2 août au théâtre romain de Saint-Marcel, conférence sur les alliances universitaires de la Sorbonne, le 8 août à la Châtre et récital et concert de piano les 13 août à Neuvy-Saint-Sépulchre. Conférences à 16h les 3 et 10 octobre à Argenton-sur-Creuse (alliés sur un chantier) et à Châteauroux (mariages en bas Berry). 10 .

29 Rue Emile Forichon Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 43 37 56 pillon.veronique@gmail.com

English :

For the 20th year, the Eté du Tertre association is staging an original festival along the Roman road that runs through George Sand country. The heart of the festival is the ancient theater, but it also includes concerts, films, a singing workshop, conferences, round tables and tours.

