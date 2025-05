20ème Festival Musica Nigella « Voix/Voie » – Le Touquet-Paris-Plage, 16 mai 2025 07:00, Le Touquet-Paris-Plage.

Pas-de-Calais

20ème Festival Musica Nigella « Voix/Voie » Eglise Sainte Jeanne d’Arc Place Edouard VII Salle Ravel Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-05-16

Musica Nigella célèbre sa 20ème édition en 2025 à travers tout le Montreuillois avec 18 concerts et spectacles interprétés par quelques 90 artistes venant de toute la France et d’ailleurs. Plusieurs événements d’envergure auront lieu au Touquet-Paris-Plage comme le récital de violon à la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville (le 24 mai) avec la virtuose nipponne Chiharu Taki qui nous avait offert un magnifique concert Prokofiev en 2019. Un concert pour voix et orgue en collaboration avec les Amis de l’orgue (le 1er juin), ainsi qu’un dîner-concert à La Nonna, restaurant du tennis (le 1er juin). Cette édition anniversaire est également l’occasion d’aller explorer notre beau territoire du Montreuillois et les alentours le traditionnel « Dimanche à la campagne » à Tigny-Noyelle (le 18 mai) avec la légendaire violoncelliste Marie Fujiwara, lauréate du célèbre Concours Tchaïkovski de Moscou, une nouvelle production d’opéra « Cendrillon » au Théâtre de Montreuil-sur-Mer (le 23 mai), une création mondiale d’Augustin Braud, un des jeunes compositeurs français les plus en vogue, à la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil (les 30 & 31 mai), un concert dédié au compositeur argentin Astor Piazzolla au Théâtre d’Hesdin (le 4 juin), sans oublier un grand concert baroque à l’Abbatiale Saint-Saulve consacré aux chefs d’œuvre de Händel. Une exposition de photographies sur Musica Nigella intitulée « Rétrospective » aura lieu dans le réseau des médiathèques de la CA2BM à Berck-sur-Mer, à Rang-du-Fliers et à Conchil-le-Temple. .

Eglise Sainte Jeanne d’Arc Place Edouard VII Salle Ravel

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 reservation@musicanigella.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 20ème Festival Musica Nigella « Voix/Voie » Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-03-03 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage