Écurat

20ème Fête de la Nature à Ecurat

Dans le bourg Écurat Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La commune d’Ecurat en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à découvrir la nature avec 3 sorties au fil de la journée.

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Dans le bourg Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 64 52

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English :

The commune of Ecurat, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to discover nature with 3 outings throughout the day.

L’événement 20ème Fête de la Nature à Ecurat Écurat a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge