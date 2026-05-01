20ème Fête de la Nature à Ecurat Écurat
20ème Fête de la Nature à Ecurat Écurat dimanche 24 mai 2026.
Écurat
20ème Fête de la Nature à Ecurat
Dans le bourg Écurat Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
La commune d’Ecurat en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à découvrir la nature avec 3 sorties au fil de la journée.
.
Dans le bourg Écurat 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 64 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The commune of Ecurat, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to discover nature with 3 outings throughout the day.
L’événement 20ème Fête de la Nature à Ecurat Écurat a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge