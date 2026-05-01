Saint-Bris-des-Bois

20ème Fête de la Nature à St-Bris-des-Bois St-Césaire

Dans le bourg Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La commune de St-Bris-des-Bois en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à une journée dans le cadre paisible du site de la brèche pour s’immerger et en découvrir plus sur la nature.

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Dans le bourg Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 53 23

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English :

The commune of St-Bris-des-Bois, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to spend a day in the peaceful setting of the Breche site, immersing yourself in and discovering more about nature.

L’événement 20ème Fête de la Nature à St-Bris-des-Bois St-Césaire Saint-Bris-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge