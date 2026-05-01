20ème Fête de la Nature à St-Bris-des-Bois St-Césaire Saint-Bris-des-Bois
20ème Fête de la Nature à St-Bris-des-Bois St-Césaire Saint-Bris-des-Bois dimanche 24 mai 2026.
Saint-Bris-des-Bois
20ème Fête de la Nature à St-Bris-des-Bois St-Césaire
Dans le bourg Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
La commune de St-Bris-des-Bois en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à une journée dans le cadre paisible du site de la brèche pour s’immerger et en découvrir plus sur la nature.
.
Dans le bourg Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 53 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The commune of St-Bris-des-Bois, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to spend a day in the peaceful setting of the Breche site, immersing yourself in and discovering more about nature.
L’événement 20ème Fête de la Nature à St-Bris-des-Bois St-Césaire Saint-Bris-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saint-Bris-des-Bois (Charente-Maritime)
- Concert de musique de chambre Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois 24 mai 2026
- Volumes, couleurs, vues… au fil des saisons !, Jardin l’Ouchette des Groies, Saint-Bris-des-Bois 6 juin 2026
- Préludes à Saint-Bris-des-Bois Saint-Bris-des-Bois 11 juin 2026
- Festival de Fontdouce Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois 11 août 2026