Vénérand

20ème Fête de la Nature à Vénérand

Jardin pédagogique Vénérand Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La commune de Vénérand en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à une venir profiter d’activités ludiques et familiales pour découvrir la faune et la flore de la commune.

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Jardin pédagogique Vénérand 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 77 03

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English :

The commune of Vénérand, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to come and enjoy fun, family activities to discover the fauna and flora of the commune.

L’événement 20ème Fête de la Nature à Vénérand Vénérand a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge