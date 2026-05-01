20ème Fête de la Nature Atelier jardinage pour les enfants Lescun
20ème Fête de la Nature Atelier jardinage pour les enfants Lescun mercredi 20 mai 2026.
Lescun
20ème Fête de la Nature Atelier jardinage pour les enfants
Lescun Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 12:15:00
Date(s) :
2026-05-20
Atelier jardinage pour les enfants. Découverte des animaux du sol, création d’un système de plantation .
Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74 contact@lejardindutempsquipousse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 20ème Fête de la Nature Atelier jardinage pour les enfants
L’événement 20ème Fête de la Nature Atelier jardinage pour les enfants Lescun a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn