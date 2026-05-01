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20ème Fête de la Nature Atelier landart pour les enfants Lescun

20ème Fête de la Nature Atelier landart pour les enfants Lescun

20ème Fête de la Nature Atelier landart pour les enfants Lescun mercredi 20 mai 2026.

Ville : 64490 Lescun

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lescun

20ème Fête de la Nature Atelier landart pour les enfants

Lescun Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:30:00
fin : 2026-05-20 17:15:00

Date(s) :
2026-05-20

Atelier landart pour les enfants. Découverte des éléments naturels, création d’une œuvre collective   .

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 54 89 74  contact@lejardindutempsquipousse.fr

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English : 20ème Fête de la Nature Atelier landart pour les enfants

L’événement 20ème Fête de la Nature Atelier landart pour les enfants Lescun a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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