Les Gonds

20ème Fête de la Nature aux Gonds

Dans le bourg Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La commune de St-Bris-des-Bois en coordination avec l’Agglomération de Saintes, vous invite à des activités natures pour en savoir un peu plus sur les marais des fonds et leurs habitants.

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Dans le bourg Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 18 11 e.richez@cbnsa.fr

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English :

The commune of St-Bris-des-Bois, in coordination with the Agglomération de Saintes, invites you to take part in nature activities to find out more about the marshes and their inhabitants.

L’événement 20ème Fête de la Nature aux Gonds Les Gonds a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge