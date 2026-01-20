20EME FETE DE L’HUILE D’OLIVE ET PRODUITS DU TERROIR Sorède

20EME FETE DE L’HUILE D’OLIVE ET PRODUITS DU TERROIR

20ème édition de la Fête de l’huile d’olive et produits du terroir, organisée par la commune de Sorède et la Chambre de l’agriculture, qui connait d’année en année une notoriété grandissante.

Toute la journée, venez à la rencontre des producteurs locaux et découvrez les saveurs d’ici.

the 20th edition of the Fête de l?huile d?olive et produits du terroir, organized by the commune of Sorède and the Chambre de l?agriculture, is gaining in popularity year after year.

All day long, come and meet the local producers and discover the flavours of the region.

