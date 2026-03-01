20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire Salle Polinière Vire Normandie

20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire

Salle Polinière Place Sainte-Anne Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

20ème foire matériel photo et cinéma d’occasion et de collection, livres de photographies, pour particuliers, professionnels et collectionneurs se retrouveront à la salle polinière.

20ème foire matériel photo et cinéma d’occasion et de collection, livres de photographies, pour particuliers, professionnels et collectionneurs se retrouveront à la salle polinière. .

Salle Polinière Place Sainte-Anne Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 64 05 10 81

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English : 20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire

The Polinière will be the venue for the 20th photography and film fair, featuring second-hand and collectors’ photographic equipment and books for individuals, professionals and collectors.

L’événement 20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie