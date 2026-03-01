20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire Salle Polinière Vire Normandie
20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire Salle Polinière Vire Normandie dimanche 29 mars 2026.
20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire
Salle Polinière Place Sainte-Anne Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 17:30:00
Date(s) :
2026-03-29
20ème foire matériel photo et cinéma d’occasion et de collection, livres de photographies, pour particuliers, professionnels et collectionneurs se retrouveront à la salle polinière.
20ème foire matériel photo et cinéma d’occasion et de collection, livres de photographies, pour particuliers, professionnels et collectionneurs se retrouveront à la salle polinière. .
Salle Polinière Place Sainte-Anne Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 64 05 10 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire
The Polinière will be the venue for the 20th photography and film fair, featuring second-hand and collectors’ photographic equipment and books for individuals, professionals and collectors.
L’événement 20ème foire au matériel photo et cinéma d’occasion et de collection à Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-03-18 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie