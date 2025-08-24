20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier Lieutadès
20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier Lieutadès dimanche 24 août 2025.
20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier
Lieu-dit Le Verdier Lieutadès Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-08-24
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-24
Toute la journée, promenade en attelage
7h30 sortie du pain de maison cuit au four à bois
8h00 Petit-déjeuner (gras double cuits au four à bois)
Toute la Journée promenade en attelage
11h Exposition d’affiches événement locale (Durant plus de 20ans sur l’Aubrac » Souvenir, souvenir « )
12h Pot de l’amitié
12h30 Déjeuner (potée auvergnate cuite dans la chaudière en fonte)
Avec l’amicale présence de tous les hommes et des femmes mis à l’honneur à la fête de l’amitié depuis 20ans
Uniquement sur réservation !
Tel 06 80 11 50 62 .
Lieu-dit Le Verdier Lieutadès 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 11 50 62
English :
All day carriage rides
German :
Den ganzen Tag über Kutschenfahrten
Italiano :
Gite in carrozza trainata da cavalli per tutto il giorno
Espanol :
Paseos en coche de caballos durante todo el día
L’événement 20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier Lieutadès a été mis à jour le 2025-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)