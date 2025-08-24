20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier Lieutadès

20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier Lieutadès dimanche 24 août 2025.

20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier

Lieu-dit Le Verdier Lieutadès Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-24

Toute la journée, promenade en attelage

7h30 sortie du pain de maison cuit au four à bois

8h00 Petit-déjeuner (gras double cuits au four à bois)

Toute la Journée promenade en attelage

11h Exposition d’affiches événement locale (Durant plus de 20ans sur l’Aubrac » Souvenir, souvenir « )

12h Pot de l’amitié

12h30 Déjeuner (potée auvergnate cuite dans la chaudière en fonte)

Avec l’amicale présence de tous les hommes et des femmes mis à l’honneur à la fête de l’amitié depuis 20ans

Uniquement sur réservation !

Tel 06 80 11 50 62 .

Lieu-dit Le Verdier Lieutadès 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 11 50 62

English :

All day carriage rides

German :

Den ganzen Tag über Kutschenfahrten

Italiano :

Gite in carrozza trainata da cavalli per tutto il giorno

Espanol :

Paseos en coche de caballos durante todo el día

L’événement 20ème Journée de l’amitié à la Ferme du Verdier Lieutadès a été mis à jour le 2025-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)