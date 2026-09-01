Informations pratiques

Drulingen

20ème rallye d’Alsace Bossue

Drulingen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

20ème anniversaire du Rallye d’Alsace Bossue

Samedi : parc fermé place Martzloff à Drulingen, nombreuses animations

Dimanche : ES Kirchberg et ES Mackwiller .

Drulingen 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 10 23 24 smab.rab@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 20ème rallye d’Alsace Bossue Drulingen a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue