AGENDA · Drulingen
20ème rallye d’Alsace Bossue Drulingen
samedi 19 septembre 2026 · Drulingen
Informations pratiques
Drulingen
20ème rallye d’Alsace Bossue
Drulingen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
20ème anniversaire du Rallye d’Alsace Bossue
Samedi : parc fermé place Martzloff à Drulingen, nombreuses animations
Dimanche : ES Kirchberg et ES Mackwiller .
Drulingen 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 10 23 24 smab.rab@gmail.com
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English :
L’événement 20ème rallye d’Alsace Bossue Drulingen a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue