20ème Rassemblement de Mécaniques Anciennes Asnières-sur-Oise

20ème Rassemblement de Mécaniques Anciennes Asnières-sur-Oise dimanche 21 septembre 2025.

20ème Rassemblement de Mécaniques Anciennes

Parc de Touteville Asnières-sur-Oise Val-d’Oise

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Plongez dans le passé le temps d’un week-end ! ✨ Admirez des voitures de légende, échangez avec des passionnés et vivez la magie des moteurs d’antan. Un événement incontournable pour petits et grands amoureux de belles mécaniques !

Parc de Touteville Asnières-sur-Oise 95270 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 86 45 97 92 ama.asnieres95270@gmail.com

English :

Immerse yourself in the past for a weekend! Admire legendary cars, chat with enthusiasts and experience the magic of engines from yesteryear. A not-to-be-missed event for young and old alike!

German :

Tauchen Sie ein Wochenende lang in die Vergangenheit ein! ? Bewundern Sie legendäre Autos, tauschen Sie sich mit leidenschaftlichen Autoliebhabern aus und erleben Sie die Magie der Motoren vergangener Zeiten. Ein unumgängliches Ereignis für große und kleine Liebhaber schöner Mechanik!

Italiano :

Tuffatevi nel passato per un weekend! Ammirate auto leggendarie, parlate con gli appassionati e vivete la magia dei motori di un tempo. È un evento imperdibile per giovani e meno giovani che amano le belle auto!

Espanol :

¡Sumérjase en el pasado durante un fin de semana! Admire coches legendarios, hable con entusiastas y experimente la magia de los motores de antaño. Una cita ineludible para grandes y pequeños, para los amantes de la mecánica

L’événement 20ème Rassemblement de Mécaniques Anciennes Asnières-sur-Oise a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Communautaire Terre de Carnelle