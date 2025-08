20ème Rassemblement de voitures et motos anciennes et de collection Terrain de la Tour Bourg-le-Roi

20ème Rassemblement de voitures et motos anciennes et de collection Terrain de la Tour Bourg-le-Roi dimanche 14 septembre 2025.

20ème Rassemblement de voitures et motos anciennes et de collection

Terrain de la Tour Rue de la Libération Bourg-le-Roi Sarthe

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

Dimanche 14 septembre 2025 se déroulera la 20ème édition du rassemblement de voitures anciennes et de collection à Bourg-le-Roi !

Comme tous les ans, l’Association Bourg-le-Roi Animation et Patrimoine vous donne rendez-vous pour le traditionnel rassemblement de voitures et motos anciennes et de collection !

Au programme bourse d’échanges de pièces, concours d’élégance, animation musicale avec Joe la Manivelle à l’Orgue de Barbarie et grande tombola avec en premier lot une Peugeot 206 CC !

Renseignements et inscriptions auprès de

– Gérard LAFOSSE 02 33 26 98 53 ou 06 83 59 65 75

– Gilles RAGOT 02 33 26 39 04 ou 06 71 38 33 77

Attention, en raison de la proximité du parc animalier, les chiens sont interdits sur le site du rassemblement. .

Terrain de la Tour Rue de la Libération Bourg-le-Roi 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 33 26 98 53 lafosse-gerard@wanadoo.fr

English :

On Sunday, September 14, 2025, the 20th edition of the Bourg-le-Roi classic car show will take place!

German :

Am Sonntag, dem 14. September 2025, findet in Bourg-le-Roi zum 20. Mal ein Treffen von Oldtimern und Sammlerfahrzeugen statt!

Italiano :

Domenica 14 settembre 2025 si terrà la 20ª edizione del raduno di auto d’epoca a Bourg-le-Roi!

Espanol :

El domingo 14 de septiembre de 2025 se celebrará la 20ª edición del rally de coches clásicos de Bourg-le-Roi

