20ème Rassemblement des Motards du Viaduc

Campagnac Aveyron

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

2026-07-04

Le rassemblement des Motards du Viaduc à Campagnac permet de lever des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Cette 20ème édition se déroulera le 4 et 5 juillet 2026 !

Restez connectés, plus d’infos à venir … .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 6 75 71 87 17 mdviaduc@gmail.com

English :

The Motards du Viaduc event in Campagnac raises funds for the fight against cystic fibrosis. This 20th edition will take place on July 4 and 5, 2026!

