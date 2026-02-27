20ème vide-armoire & vide grenier printemps-été Place de la Baleine Issigeac

20ème vide-armoire & vide grenier printemps-été

Place de la Baleine Parking de la Banège Issigeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’Amicale Laïque d’Issigeac organise un vide grenier réservé aux particuliers.

Sous le chapiteau, vous retrouverez vêtements, chaussures, linge de maison et quelques accessoires ; à l’extérieur, vous retrouverez de tout…

Venez nombreux !

Point boisson et restauration rapide sur place ! .

Place de la Baleine Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 98 52 24 amicalelaiqueissigeac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 20ème vide-armoire & vide grenier printemps-été

L’événement 20ème vide-armoire & vide grenier printemps-été Issigeac a été mis à jour le 2026-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides