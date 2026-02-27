20ème vide-armoire & vide grenier printemps-été Place de la Baleine Issigeac
20ème vide-armoire & vide grenier printemps-été Place de la Baleine Issigeac dimanche 12 avril 2026.
20ème vide-armoire & vide grenier printemps-été
Place de la Baleine Parking de la Banège Issigeac Dordogne
L’Amicale Laïque d’Issigeac organise un vide grenier réservé aux particuliers.
Sous le chapiteau, vous retrouverez vêtements, chaussures, linge de maison et quelques accessoires ; à l’extérieur, vous retrouverez de tout…
Venez nombreux !
Point boisson et restauration rapide sur place ! .
Place de la Baleine Parking de la Banège Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 98 52 24 amicalelaiqueissigeac@gmail.com
