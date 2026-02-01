20h, l’heure des jeux avenue Henri Veysseyre Fontannes

20h, l’heure des jeux

avenue Henri Veysseyre Médiathèque de Fontannes Fontannes Haute-Loire

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

2026-02-27

Un moment convivial autour des jeux de société avec la ludothèque Brin de Ficelles !

avenue Henri Veysseyre Médiathèque de Fontannes Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 32 86 mediatheque.fontannes@wanadoo.fr

Enjoy a game of board games with the Brin de Ficelles toy library!

