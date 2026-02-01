20h, l’heure des jeux avenue Henri Veysseyre Fontannes
2026-02-27 20:00:00
2026-02-27 22:00:00
2026-02-27
Un moment convivial autour des jeux de société avec la ludothèque Brin de Ficelles !
avenue Henri Veysseyre Médiathèque de Fontannes Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 32 86 mediatheque.fontannes@wanadoo.fr
English :
Enjoy a game of board games with the Brin de Ficelles toy library!
