20h Moto Venette
20h Moto Venette vendredi 19 septembre 2025.
20h Moto
Parc d’Activité du Bois de Plaisance Venette Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-20 15:00:00
Date(s) :
2025-09-19
Organisées par le Rando Trail Compiégnois.
Buvette et restauration. 0 .
Parc d’Activité du Bois de Plaisance Venette 60280 Oise Hauts-de-France +33 6 86 10 75 28
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 20h Moto Venette a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme