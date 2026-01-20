20H04 De l’idée sans détour Maison de La Bresse La Bresse

20H04 De l’idée sans détour

20H04, de l’idée sans détour, ce sont des soirées conçues pour tous ceux qui ont envie de découvertes, de curiosités, d’ouverture d’esprit…4 fois 20 minutes par des passionnés sur des sujets variés avant de terminer la soirée par des discussions (in)formelles avec l’intervenant de votre choix:

Marc NAMBLARD: guide naturaliste et audio-naturaliste Les sons du monde naturel, encore marginale en France, mais plus développée dans les pays anglo-saxons et nordiques, l’audio-naturalisme est une pratique consacrée à l’observation et à la captation des phénomènes sonores dits naturels .A la croisée des champs scientifique, pédagogique et artistique, cette discipline, née en Allemagne au début du XXème siècle, connaît aujourd’hui un nouvel essor grâce aux outils numériques. Ce temps de rencontre permettra de découvrir l’audio-naturalisme à travers le travail de l’un de ses principaux représentants, ancré dans les Vosges depuis plus de trente ans.

Thierry HEIM & Hugo VAUBOURG: créateur & jeune repreneur de la marque Ceramiq. L’équipe de Ceramiq® a initialement développé la technologie Ceramiq® pour apporter une solution aux professionnels travaillant dans des conditions difficiles. Leurs tissus, laminés multicouches techniques ont d’abord été destinés à des applications spécifiques pour l’industrie et surtout comme vêtements de protection pour l’armée et la police. Au fil du temps et de nombreux partenariats sportifs, une marque française 100% dédiée au sport de haut niveau est née.

Léon SIBEONI; une histoire familiale aux prises avec l’histoire Des rives du Nil au béton de la banlieue. Une famille juive égyptienne, contrainte à l’exil en 1956, victime de l’expédition franco-anglaise suite à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. La famille est une cage dont il est difficile de scier les barreaux. Mais contée avec autant de franchise, d’humour, d’affection et de colère, on s’identifie parfois à ce petit Léon qui découvre la vie en France, les affres humaines dans un quartier où la pauvreté et la déloyauté sont la règle. Que d’efforts pour s’extraire de cette mère envahissante, que d’efforts pour se libérer de cette folie familiale .

SHAKE THE DISEASE, alias Romain LAURENT, blues roots. Derrière ce nom apparait un musicien soliste, chanteur et multi-instrumentiste cigare box, dobro (guitare à résonnateur), senza , lapsteel.. ; Convoquant les fantômes du Delta Blues et de la Cold Wave, Romain Laurent (de son vrai nom) entraîne dans les grandes plaines et les paysages à la Edward Hopper tout en rêvant de forêts. Cette musique envoutante porte merveilleusement une voix profonde et expressive, d’une remarquable intensité.Adultes

Maison de La Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est

English :

20H04, a no-nonsense idea, is a series of evenings designed for anyone with an appetite for discovery, curiosity and open-mindedness… 4 x 20-minute talks by enthusiasts on a variety of subjects before ending the evening with (in)formal discussions with the speaker of your choice:

Marc NAMBLARD: naturalist guide and audio-naturalist The sounds of the natural world, still marginal in France, but more developed in Anglo-Saxon and Nordic countries, audio-naturalism is a practice devoted to the observation and recording of so-called natural sound phenomena.At the crossroads of the scientific, educational and artistic fields, this discipline, which originated in Germany at the beginning of the 20th century, is now experiencing a new boom thanks to digital tools. This meeting will provide an opportunity to discover audio-naturalism through the work of one of its leading exponents, who has been rooted in the Vosges region for over thirty years.

Thierry HEIM & Hugo VAUBOURG: creators & young buyers of the Ceramiq brand. The Ceramiq® team initially developed Ceramiq® technology to provide a solution for professionals working in difficult conditions. Their fabrics, technical multilayer laminates, were initially intended for specific applications in industry and above all as protective clothing for the army and police. Over time, and through numerous sports partnerships, a French brand 100% dedicated to top-level sport was born.

Léon SIBEONI; a family history at grips with history From the banks of the Nile to the concrete of the suburbs. An Egyptian Jewish family forced into exile in 1956, victims of the Franco-English expedition following Nasser?s nationalization of the Suez Canal. The family is a cage whose bars are difficult to saw through. But told with such candor, humor, affection and anger, we sometimes identify with little Léon as he discovers life in France, the human trials and tribulations of a neighborhood where poverty and disloyalty are the rule. What an effort it takes to extricate oneself from this invasive mother, what an effort it takes to free oneself from this family madness .

SHAKE THE DISEASE, alias Romain LAURENT, blues roots. Behind this name appears a solo musician, singer and multi-instrumentalist: cigar box, dobro (resonator guitar), senza, lapsteel… Summoning the ghosts of Delta Blues and Cold Wave, Romain Laurent (real name) takes us to the great plains and Edward Hopper-style landscapes, while dreaming of forests. This bewitching music marvelously supports a deep, expressive voice of remarkable intensity.

