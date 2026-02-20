20H04 De l’idée sans détour Maison de la Bresse La Bresse

20H04 De l’idée sans détour

Maison de la Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse Vosges

Début : Mardi Mardi 2026-03-03 20:04:00

fin : 2026-03-03 22:00:00

2026-03-03

20H04, de l’idée sans détour, ce sont des soirées conçues pour tous ceux qui ont envie de découvertes, de curiosités, d’ouverture d’esprit…4 fois 20 minutes par des passionnés sur des sujets variés avant de terminer la soirée par des discussions (in)formelles avec l’intervenant de votre choix

– Jean-Claude Fombaron, historien Quand les crêtes taillaient la route

La Route des Crêtes est une des routes touristiques les plus célèbres de France. Pourtant, son origine n’a rien de touristique. En 1915, pour alimenter le front de montagne des Vosges en hommes, en matériel et en munitions, l’armée française lance la construction d’une route des crêtes. Des travaux gigantesques sont alors entrepris.

– Charline Claudel et Clémence Robert, ultra-traileuse Courir 100 km oser l’impossible

Deux amies animées par le même objectif: courir les 100 km de l’Infernal Trail des Vosges en septembre 2025. Unies par leur passion, Charline et Clémence se sont soutenues, dépassées, et ont vécu une aventure humaine intense jusqu’à la ligne d’arrivée.

– Matthieu Exposito, artiste plasticien De Laxou à Angoulême un an de création avec des jeunes sous protection judiciaire

Pendant un an, il a accompagné des jeunes en PJJ (protection jeunesse judiciaire) dans un parcours artistique mêlant dessin, bande dessinée et réalisation de fanzines, jusqu’au Festival OFF d’Angoulême. Matthieu Exposito retracera ce road-trip créatif, les défis et les moments forts de ce projet, partageant son regard d’artiste et d’intervenant sur l’importance de l’art et de la culture pour des jeunes souvent éloignés des codes culturels traditionnels, et comment la pratique artistique peut ouvrir de nouveaux horizons, développer la confiance et créer des liens humains. Une immersion dans la création partagée, humaine et concrète, au-delà des clichés et des barrières sociales.

– Spectacle d’improvisation la BIM (Bruyères Improvisation une section de la Compagnie des Joli(e)s Mômes) proposera un mini cabaret impro en duo. Rires, énergie, délires, surprises… un moment de détente entre spectacle et jeu.Adultes

Maison de la Bresse 7A Rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95

English :

20H04, a no-nonsense idea, is a series of evenings designed for all those with a taste for discovery, curiosity and open-mindedness… 4 x 20-minute talks by passionate speakers on a variety of subjects, before ending the evening with (in)formal discussions with the speaker of your choice

– Jean-Claude Fombaron, historian When the crests cut the road

The Route des Crêtes is one of France’s most famous tourist routes. Yet its origins have nothing to do with tourism. In 1915, to supply the Vosges mountain front with men, equipment and munitions, the French army launched the construction of a route des crêtes. Gigantic works were then undertaken.

– Charline Claudel and Clémence Robert, ultra-trailers Running 100 km: daring the impossible

Two friends with the same goal: to run the 100 km Infernal Trail des Vosges in September 2025. United by their passion, Charline and Clémence supported and challenged each other, and lived an intense human adventure right up to the finish line.

– Matthieu Exposito, visual artist From Laxou to Angoulême: a year of creative work with young people under judicial protection

For a year, Matthieu Exposito accompanied young people in the PJJ (Protection Jeunesse Judiciaire) program on an artistic journey combining drawing, comics and fanzines, all the way to the Festival OFF in Angoulême. Matthieu Exposito will retrace this creative road-trip, the challenges and highlights of this project, sharing his views as an artist and facilitator on the importance of art and culture for young people who are often far removed from traditional cultural codes, and how artistic practice can open up new horizons, develop confidence and create human links. An immersion in shared creation, human and concrete, beyond clichés and social barriers.

– Improv show: the BIM (Bruyères Improvisation a section of the Compagnie des Joli(e)s Mômes) will present a mini cabaret improv duo. Laughter, energy, delirium, surprises… a moment of relaxation between show and play.

