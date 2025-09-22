20km de la Côte de Granit Rose 45ème édition Trébeurden

Port de plaisance Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 13:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Les 20km de la Côte de Granit Rose offrent chaque année une manifestation de course à pied qui attire des coureurs de tous les coins de France. La course se déroule sur plusieurs parcours 20 km, 10 km ou 6-7 km (au choix) le long de la Côte de Granit Rose, offrant aux coureurs une vue imprenable sur la mer et les rochers en granit rose.

La course est une expérience inoubliable pour les coureurs de tous niveaux et un incontournable pour tous ceux qui cherchent une compétition passionnante et exaltante.

Les marcheurs sont également les bienvenus via La Granite Rose (6-7 km), les randonnées pédestres (10 ou 20 km) et la marche nordique (12 km), qui leur permettront aussi de profiter de la beauté de la Côte sur le même parcours ou sur des chemins avoisinant.

Edition 2026 départ Trébeurden et arrivée à Perros-Guirec. .

Port de plaisance Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

