20syl & Christophe Panzani présentent Sula Bassana + Atone Les Abattoirs SMAC Bourgoin-Jallieu

20syl & Christophe Panzani présentent Sula Bassana + Atone

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu Isère

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 00:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Sula Bassana est une création commune entre deux experts dans leur domaine. D’un côté, 20syl, producteur et dj au sien collectif C2C et de l’autre le pianiste virtuose Christophe Panzani…

.

Les Abattoirs SMAC 18 route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 19 14 20 communication@lesabattoirs.fr

English :

Sula Bassana is a joint creation by two experts in their field. On one side, 20syl, producer and dj with the C2C collective, and on the other, virtuoso pianist Christophe Panzani?

German :

Sula Bassana ist eine gemeinsame Kreation von zwei Experten auf ihrem Gebiet. Auf der einen Seite 20syl, Produzent und DJ bei C2C, und auf der anderen Seite der virtuose Pianist Christophe Panzani?

Italiano :

Sula Bassana è una creazione congiunta di due esperti del settore. Da una parte 20syl, produttore e DJ del collettivo C2C, e dall’altra il virtuoso pianista Christophe Panzani?

Espanol :

Sula Bassana es una creación conjunta de dos expertos en su campo. Por un lado, 20syl, productor y DJ del colectivo C2C, y por otro, el virtuoso pianista Christophe Panzani?

L’événement 20syl & Christophe Panzani présentent Sula Bassana + Atone Bourgoin-Jallieu a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère