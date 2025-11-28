20th Anniversary Tour – The Last Party ! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

20th Anniversary Tour – The Last Party ! Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris vendredi 28 novembre 2025.

Chanteuse hyper charismatique, ravageuse en live, Yelle – accompagnée depuis ses débuts par l’enivrant DJ et producteur Grand Marnier – amène la pop française des années 1980 à entrer en collision avec l’electro et le hip-hop des décennies suivantes. Évoquant un croisement frappant entre Lio, Peaches et Rebeka Warrior, ses morceaux irradient d’une puissante séduction.

Hymne anti-machiste, aux paroles sexplicites et aux rythmes offensifs, le morceau Je veux te voir – mis en ligne en 2005 sur MySpace puis sur YouTube – a d’emblée propulsé Yelle sur un tremplin glorieux. Forte de quatre albums, d’une ribambelle de tubes – Je t’aime encore, Safari Disco Club ou Complètement Fou – et de très nombreux concerts à travers le monde, elle se lance aujourd’hui – vingt ans après son apparition – dans une tournée d’anniversaire au programme musical en forme de grand best-of qui se clôture au CENTQUATRE-PARIS par une Last Party !

Étoile musicale française haute en couleur, Yelle célèbre ses vingt ans de carrière avec un show traversant tous azimuts sa discographie.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 00h30

payant

42 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

