21 ème Rencontre autour des Orgues Micot Vabres-l’Abbaye dimanche 7 septembre 2025.

Tarif : – – EUR

Participation libre

Venez vibrer au son majestueux des grandes orgues lors de la 21ᵉ rencontre Micot, un concert exceptionnel à la cathédrale de Vabres-l’Abbaye.

Concert Collectif (10 organistes)

Place de l’église Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

English :

Come and enjoy the majestic sound of the great organs at the 21? rencontre Micot, an exceptional concert at Vabres-l?Abbaye Cathedral.

German :

Treffen Sie sich zum 21. Micot-Treffen, einem außergewöhnlichen Konzert in der Kathedrale von Vabres-l’Abbaye, und genießen Sie den majestätischen Klang der großen Orgeln.

Italiano :

Venite a godere del suono maestoso dei grandi organi in occasione del 21° incontro Micot, un concerto eccezionale nella cattedrale di Vabres-l’Abbaye.

Espanol :

Venga a disfrutar del majestuoso sonido de los grandes órganos en el 21º encuentro Micot, un concierto excepcional en la catedral de Vabres-l’Abbaye.

