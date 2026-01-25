21e Bourse des collectionneurs Route de Fontenay Coulonges-sur-l’Autize

21e Bourse des collectionneurs

Route de Fontenay Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Dimanche 25 janvier 2026

21e Bourse des collectionneurs

9h 18h

Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize

Entrée gratuite

Organisée par le Pays de l’Autize Philatélique

Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation au 07 88 31 76 47 .

Route de Fontenay Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 31 76 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 21e Bourse des collectionneurs

L’événement 21e Bourse des collectionneurs Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-01-22 par CC Val de Gâtine