21e Bourse des collectionneurs Route de Fontenay Coulonges-sur-l’Autize
21e Bourse des collectionneurs Route de Fontenay Coulonges-sur-l’Autize dimanche 25 janvier 2026.
21e Bourse des collectionneurs
Route de Fontenay Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Dimanche 25 janvier 2026
21e Bourse des collectionneurs
9h 18h
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize
Entrée gratuite
Organisée par le Pays de l’Autize Philatélique
Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation au 07 88 31 76 47 .
Route de Fontenay Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 31 76 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 21e Bourse des collectionneurs
L’événement 21e Bourse des collectionneurs Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-01-22 par CC Val de Gâtine