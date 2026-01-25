21e Bourse des collectionneurs Route de Fontenay Coulonges-sur-l’Autize

21e Bourse des collectionneurs

21e Bourse des collectionneurs Route de Fontenay Coulonges-sur-l’Autize dimanche 25 janvier 2026.

21e Bourse des collectionneurs

Route de Fontenay Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25

Date(s) :
2026-01-25

Dimanche 25 janvier 2026
21e Bourse des collectionneurs
9h 18h
Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize
Entrée gratuite
Organisée par le Pays de l’Autize Philatélique
Possibilité de déjeuner sur place, sur réservation au 07 88 31 76 47   .

Route de Fontenay Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 31 76 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 21e Bourse des collectionneurs

L’événement 21e Bourse des collectionneurs Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-01-22 par CC Val de Gâtine