21e Championnat National de Brass Band Forges-les-Eaux

21e Championnat National de Brass Band

Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Forges-les-Eaux accueille le 21e Championnat National de Brass Band, un rendez-vous musical dédié aux cuivres et percussions. Pendant deux jours, les meilleurs ensembles français se retrouvent pour faire vibrer le public au rythme du brass band.

28 février & 1er mars 2026

Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

