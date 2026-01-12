21e Dictada Occitana Collège Seilhac

21e Dictada Occitana

Comme à l’accoutumée, le collège Armande Baudry de Seilhac nous ouvrira ses portes pour cet évènement culturel qui célèbre depuis de nombreuses années la langue et la culture de chez nous. Le même jour, dans une cinquantaine de villes et villages de France, mais aussi en Espagne et dans les vallées occitanes d’Italie, tous les amoureux de la langue occitane se retrouveront pour lui rendre hommage et prouver qu’elle ne doit pas cesser de s’entendre et de s‘écrire. Cette année, en hommage au centenaire de notre grande autrice limousine Marcelle Delpastre, on proposera aux participants un extrait du premier tome de son autobiographie La vias priondas de la memòria. La Dictada se déroulera dans la salle de restauration du collège. L’entrée se fait par l’arrière du collège (vous pourrez vous garer sur le parking). L’accès à la porte d’entrée sera fléché. .

