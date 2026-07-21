AGENDA · Kurtzenhouse
21e salon du pigeon Kurtzenhouse
samedi 19 décembre 2026 · Kurtzenhouse
Informations pratiques
Kurtzenhouse
21e salon du pigeon
Chemin des loisirs Kurtzenhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-19
Par le Pigeon club de Haguenau-Kurtzenhouse .
Chemin des loisirs Kurtzenhouse 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 46 18 mairie.kurtzenhouse@orange.fr
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English :
L’événement 21e salon du pigeon Kurtzenhouse a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn